Кабмин Чувашии заключили соглашение о сотрудничестве с местной митрополией

В подписании документа приняли участие глава региона Олег Николаев и три главы епархии. Фото: Администрация главы Чувашии

Кабмин Чувашии подписал соглашение о сотрудничестве с местной митрополией. Оно будет направлено на возрождение духовной культуры, строительство храмов, нравственное воспитание молодежи, а также патриотическую и миротворческую деятельность.

В подписании документа приняли участие глава региона Олег Николаев и три главы епархии: митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов), епископ Канашский и Беловолжский Стефан (Гордеев) и епископ Порецкий и Алатырский Феодор (Белков).

- Мы успешно сотрудничаем по многим направлениям, признавая особую роль православия в жизни страны, уважая другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Это позволяет нам сохранять мир и согласие в регионе, двигаться уверенно в завтрашний день, - отметил Николаев.

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