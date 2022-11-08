Глава Татарстана встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сенегала в России

Встреча прошла в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Во вторник, 8 ноября, глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сенегала в России Жаном-Батистой Тиатьи Тина, который находится с рабочим визитом в Казани. Среди прочего они обсудили развитие взаимодействия.

Минниханов напомнил, что возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», а Сенегал – страна, где ислам исповедуют более 95% населения. По его словам, татарстано-сенегальское сотрудничество помогло бы большему укреплению отношений между Россией и Сенегалом, которые имеют место быть уже 60 лет.

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