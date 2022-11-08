В Татарстане завершился ремонт двух участков трассы М-7 «Волга»

Дорожники уложили новый слой асфальта, устроили недостающие водоотводные лотки и нанесли дорожную разметку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершился ремонт 26 километров автодороги М-7 «Волга» в Пестречинском и Мамадышском районах Татарстана. Речь идет о двух участках с 827-го по 840-й и с 957-го по 970-й километры, сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Там заменили старое изношенное полотно на новый асфальт, устроили недостающие водоотводные лотки и нанесли дорожную разметку.

Отметим, планировалось, что в 2022 году «Волго-Вятскуправтодор» отремонтирует 40 километров трассы М-7 «Волга» в Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском, Мамадышском и Актанышском районах республики.

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