За сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 108 новых случаев COVID-19, а также госпитализировали 36 зараженных и выписали 158 переболевших вирусом человек. Такие цифры во вторник, 8 октября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 188 486 человек, 185 354 из которых выздоровели, а две тысячи – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 продолжает составлять 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram