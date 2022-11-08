В казанском микрорайоне Юдино построят ЖК из трех домов на 149 квартир

Жилой комплекс построят на улице Железнодорожников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском микрорайоне Юдино планируют возвести жилой комплекс из трех домов на 149 квартир. На выполнение проектно-сметных работ по данному объекту потребуется 7,8 миллиона рублей. Осталось найти подрядчика. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, ЖК возведут на улице Железнодорожников. Площадь застройки составит более 1,5 тысячи квадратных метров. Дома должны быть девяти- и 10-этажные. В них будут 55 однокомнатных, 53 двухкомнатных и 34 трехкомнатных квартиры с балконами.

Проектный план должен предусматривать также обустройство навесного вентиляционного фасада, установку инженерных сетей, благоустройство территории и озеленение.

Работы по созданию проекта должны быть закончены к маю 2023 года.

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