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НовостиОбщество8 ноября 2022 7:07

В Минобороны России заявили о решении вопросов мобилизованных в Казани

Теперь им в лагерь привозят привозят брикеты топлива за счет правительства Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Бойцам также организовали дополнительные розетки, чтобы они могли заряжать свою технику.

Бойцам также организовали дополнительные розетки, чтобы они могли заряжать свою технику.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как мобилизованные жители Татарстана пожаловались на условия содержания в полевом лагере в Казани, их проблемы были оперативно решены. В частности, был обеспечен дополнительный подвоз сухих дров, чтобы вещи бойцов не портились во время дождей, сообщают в Национальном центре управления обороной России.

Также военнослужащим теперь привозят брикеты топлива, приобретаемые за счет правительства республики. А для того, чтобы солдаты могли без проблем заряжать свои телефоны, в полевом лагере были установлены дополнительные розетки.

Отмечается, что с начала работы «горячей линии» Минобороны страны было принято более 10,4 тысячи обращений. Ведомство уделяет повышенное внимание решению проблем мобилизованных.

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