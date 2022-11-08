В Минобороны России заявили о решении вопросов мобилизованных в Казани

Бойцам также организовали дополнительные розетки, чтобы они могли заряжать свою технику. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После того, как мобилизованные жители Татарстана пожаловались на условия содержания в полевом лагере в Казани, их проблемы были оперативно решены. В частности, был обеспечен дополнительный подвоз сухих дров, чтобы вещи бойцов не портились во время дождей, сообщают в Национальном центре управления обороной России.

Также военнослужащим теперь привозят брикеты топлива, приобретаемые за счет правительства республики. А для того, чтобы солдаты могли без проблем заряжать свои телефоны, в полевом лагере были установлены дополнительные розетки.

Отмечается, что с начала работы «горячей линии» Минобороны страны было принято более 10,4 тысячи обращений. Ведомство уделяет повышенное внимание решению проблем мобилизованных.

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