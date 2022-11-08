В Минобороны России заявили о решении вопросов мобилизованных в Казани

Бойцам также организовали дополнительные розетки, чтобы они могли заряжать свою технику.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
После того, как мобилизованные жители Татарстана пожаловались на условия содержания в полевом лагере в Казани, их проблемы были оперативно решены. В частности, был обеспечен дополнительный подвоз сухих дров, чтобы вещи бойцов не портились во время дождей, сообщают в Национальном центре управления обороной России.
Также военнослужащим теперь привозят брикеты топлива, приобретаемые за счет правительства республики. А для того, чтобы солдаты могли без проблем заряжать свои телефоны, в полевом лагере были установлены дополнительные розетки.
Отмечается, что с начала работы «горячей линии» Минобороны страны было принято более 10,4 тысячи обращений. Ведомство уделяет повышенное внимание решению проблем мобилизованных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рустам Минниханов посетил пункты размещения мобилизованных в Казани
Он пообещал выполнить пожелания бойцов (подробности)
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram