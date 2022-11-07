Набережные Челны попали в топ-3 российских городов по срочной продаже жилья на вторичном рынке

Каждая пятая квартира с пометкой "срочно" продается в доме, построенном за последние три года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Набережных Челнах зафиксировали больше всего срочных продаж вторичного жилья среди городов России. Таких объявлений в городе насчитывается 6,7% от общего их количества.

Согласно данным ЦИАН, самая высокая доля срочных продаж в начале ноября 2022 года выявлена в Махачкале - 13,7% от всех предложений. Вторую строчку занял Ставрополь с долей в 7,8%, а на третьем - Набережные Челны с 6,7%. Также в лидерах оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Отметим, каждая пятая квартира с пометкой "срочно" продается в доме, построенном за последние три года. По мнению аналитиков, это связано с тем, что среди продавцов немало инвесторов, которые стремятся как можно скорее вывести ранее вложенные в эту недвижимость средства.

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