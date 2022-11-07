С начала года на пособия по безработице в Чувашии потратили 281 миллион рублей

Получать материальную помощь могут люди, находящиеся в активном поиске работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года на пособия по безработице в Чувашии потратили 280,9 миллиона рублей. Минимальная сумма выплат составила 1,5 тысячи рублей, а максимальная - 12,8 тысячи рублей, сообщает Минтруда республики.

Получать данные выплаты могут люди, которые находятся в поисках работы. Для этого необходимо обратиться с заявлением в местный Центр занятости населения. Пособия будут выплачивать ежемесячно вплоть до того момента. пока человек не будет трудоустоен.

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