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НовостиОбщество7 ноября 2022 13:41

С начала года на пособия по безработице в Чувашии потратили 281 миллион рублей

Минимальная величина выплат составила 1,5 тысячи рублей
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Получать материальную помощь могут люди, находящиеся в активном поиске работы.

Получать материальную помощь могут люди, находящиеся в активном поиске работы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С начала 2022 года на пособия по безработице в Чувашии потратили 280,9 миллиона рублей. Минимальная сумма выплат составила 1,5 тысячи рублей, а максимальная - 12,8 тысячи рублей, сообщает Минтруда республики.

Получать данные выплаты могут люди, которые находятся в поисках работы. Для этого необходимо обратиться с заявлением в местный Центр занятости населения. Пособия будут выплачивать ежемесячно вплоть до того момента. пока человек не будет трудоустоен.

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