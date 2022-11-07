Стоимость эвакуации машин в Чебоксарах может увеличиться

На данный момент стоимость эвакуации авто в городе составляет от 785 до 4 707 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чебоксарах могут увеличить стоимость эвакуации машин. Этот вопрос был рассмотрен на общегородской планерке под руководством главы местной администрации Дениса Спирина.

Дело в том, что с начала года в столице Чувашии было выявлено 54 брошенных автомобиля. Владельцы 42 из них переставили свой транспорт на стоянку длительного хранения. Информации о собственниках оставшейся части машин пока нет.

За тот же период около 1,1 тысячи авто были эвакуированы на специальную стоянку. Они попали туда по причинам нарушения водителями ПДД.

Отметим, в данное время стоимость эвакуации авто в Чебоксарах составляет от 785 до 4,7 тысячи рублей. Час пребывания на спецстоянке обходится их владельца в сумму от 34,8 до 209,12 рублей.

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