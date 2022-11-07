На трассе в Елабужском районе иномарка на скорости вылетела в кювет и опрокинулась

ДТП произошло на втором километре автодороги «Елабуга – Лекарево – Армалы». Фото: ГИБДД Татарстана

В понедельник, 7 ноября, ДТП на трассе в Елабужском районе едва не закончилось трагедией. На втором километре автодороги «Елабуга – Лекарево – Армалы» автомобиль Renault на скорости съехал в кювет и опрокинулся.

Иномарка получила значительные повреждения. А вот 35-летняя женщина, находившаяся за ее рулем, почти не пострадала. Ее спас тот факт, что она была пристегнута ремнем безопасности, говорят в ГИБДД Татарстана.

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