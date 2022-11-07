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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:35

Власти Казани решили продолжить проведение рейдов по контролю за вывозом снега с улиц

Они будут действовать в вечернее время и выходные дни
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Прошлой зимой были зафиксированы случаи несанкционированного складывания снега.

Прошлой зимой были зафиксированы случаи несанкционированного складывания снега.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для контроля за вывозом снега с улиц Казани зимой будут организованы специальные рейды. Они будут проводиться ежедневно в вечернее время, в том числе в выходные. Об этом на еженедельном совещании в Исполкоме города заявил начальник местного Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

По словам Минвалеева, зимой 2021-2022 годов были зафиксированы случаи несанкционированного складывания снега. Кроме того, владельцы двух территорий без согласования организовали у себя снежные свалки. По итогам рейдов тогда было составлено 89 протоколов.

Напомним, ранее глава Татарстана поручил обеспечить надлежащий контроль за содержанием дорог зимой. Необходимо будет держать в чистоте входы в подъезды, дворы жилых домов, тротуары, детские площадки, а также территории транспортных остановок.

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