Фигуристка Камила Валиева упала, но все равно выиграла этап Гран-при России в Казани

Камила Валиева поблагодарила казанских зрителей за теплый прием и поддержку. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные, 5 и 6 ноября, в Казани состоялся этап Гран-при России. В рамках женского одиночного катания на льду выступила Олимпийская чемпионка в командном соревновании, чемпионка Европы Камила Валиева. Представленную ей программу жюри оценило в 241,72 балла.

Валиева смогла отработать все прыжковые элементы за исключением четверного тулупа. Несмотря на это, зрители аплодировали спортсменке около двух минут. Камила же поблагодарила их за радушный прием и поддержку.

С отрывом в 30 баллов Валиева заняла первое место. На втором оказалась Вероника Яметова, а на третьем - Ксения Синицина.

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