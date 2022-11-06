Житель Альметьевска признался в убийстве соседа на лестничной клетке

Между соседями произошел конфликт, в ходе которого произошло убийство. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане 47-летний житель Альметьевска обвиняется в убийстве своего соседа. По версии Следственного комитета республики, подозреваемый распивал алкоголь со знакомым у себя в квартире на улице Радищева. После компания вышла на лестничную клетку, где в это время поднимался его 43-летний сосед. Предполагается, что между соседями произошел конфликт, в результате которого подозреваемый ударил соседа ножом в живот и шею. Потерпевший скончался на месте, а мужчина затащил тело к себе домой.

Подозреваемый признал причастность к совершению преступления. В настоящий момент для него выбирается мера пресечения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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