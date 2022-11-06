Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Конституции Татарстана

Конституцию Татарстана приняли 6 ноября 1992 года. Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

В воскресенье, 6 ноября, отмечается 30 лет со дня принятия Конституции Татарстана. Глава республики Рустам Минниханов поздравил соотечественников с этим праздником, пожелав им здоровья и благополучия.

Основной закон имеет высокое значение в сохранении и развитии исторических, национальных и духовных традиций, культур и языков многонационального народа республики, отметил глава региона.

Кроме того, Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан играет важную роль в укреплении государственности, обороноспособности и могущества России.

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