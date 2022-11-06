За сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 126 человек

За сутки в республике никто не умер от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в республике было выявлено 126 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 10 заболевших, а вылечилось 125 человек. Такие цифры в воскресенье, 6 ноября, передает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирусом в республике заболели 188 261 человек, 185 078 из которых выздоровели, а 2 005 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

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