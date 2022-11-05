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НовостиЗдоровье5 ноября 2022 11:10

За минувшие сутки в Татарстане выявили 128 новых случаев заражения COVID-19

Вместе с тем были выписаны 173 переболевших вирусом человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В то же время госпитализация потребовалась 22 зараженному.

В то же время госпитализация потребовалась 22 зараженному.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 128 новых случаев COVID-19, госпитализировали 22 зараженного и выписали 173 переболевших вирусом человека. Такие цифры в субботу, 5 ноября, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 188 135 человек, 184 953 из которых выздоровели, а 2 005 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет также 3,9%.

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