В Набережных Челнах заслуженным работникам "КАМАЗа" в два раза повысят пенсионный взнос

Выплаты обладателям почетного звания "Заслуженный работник "КАМАЗа" производятся в течение пяти лет после выхода на пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах приняли решение увеличить с 60 до 120 тысяч рублей единовременный пенсионный взнос заслуженным работникам "КАМАЗа". Оно вступит в силу с 1 января 2023 года.

Данные средства будут храниться на индивидуальном пенсионном счете специалистов в НПФ "Первый промышленный альянс" до достижения пенсионного возраста. Выплаты обладателям почетного звания "Заслуженный работник "КАМАЗа" производятся в течение пяти лет после выхода на пенсию. Они составят около двух тысяч рублей ежемесячно, сообщает пресс-служба "КАМАЗа".

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