Жители Набережных Челнов внесли 10 предложений по изменению генплана города

В основном предложения касались исключения той или иной территории города из зоны жилой застройки. Фото: nabchelny.ru

Стало известно, какие изменения жители Набережных Челнов захотели внести в новый генплан развития города. Все они были зафиксированы на публичных слушаниях членами комиссии по землепользованию и застройке Исполкома. Всего поступило 10 устных предложений. Их направили разработчикам проекта.

Так, что же горожане хотят изменить в новом генплане? Так, они, в частности, попросили исключить из зоны жилой застройки территории нижнего бьефа Нижнекамской ГЭС, за первой автодорогой, а также гаражи за 52, 53 и 54 комплексами, территорию Элеваторной Горы и район улицы Лермонтова.

Кроме того, поступили следующие инициативы: рассмотреть возможность строительства моста на реке Кама, вынести кладбище за территорию города, прекратить строить дома вдоль улицы Аэродромная, а также исключить из генплана прокладку трамвайной ветки в парке Прибрежный.

В связи со всем этим проект генплана будет доработан и повторные публичные слушания по нему пройдет 1 декабря 2022 года, сообщают «Челнинские известия».

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