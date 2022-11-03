С начала 2022 года в Чебоксарах диагноз «ожирение» поставили более двум тысячам детей

Ожирение выявляют у 1,6% от всех детей, прикрепленных к поликлиникам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Чебоксарах с начала 2022 года диагноз «ожирение» поставили более двум тысячам детей в возрасте до 17 лет.

Основными причинами детского ожирения являются неправильное питание, низкую физическую активность, наследственность, нарушение метаболизма и заболевания эндокринной системы, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.

Городской центр здоровья в Чебоксарах ведет профилактику детского ожирения в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для прохождения обследования нужно обратиться к участковому педиатру.

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