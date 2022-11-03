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НовостиОбщество3 ноября 2022 13:01

В Марий Эл началось строительство древнерусского судна

Этим занялись юнги из парусного клуба «Паллада»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ребята уже научились делать заклепки из меди и выполнять клинкерную обшивку борта. Фото: парусный клуб «Паллада»

Ребята уже научились делать заклепки из меди и выполнять клинкерную обшивку борта. Фото: парусный клуб «Паллада»

Члены парусного клуба «Паллада» Козьмодемьянска начали строительство исторического судна вольных дружинников Древней Руси - ушкуй. Работы проводятся в рамках проекта «Детская флотилия Марий Эл».

В дни школьных каникул ребята побывали в национальном парке «Самарская Лука» в Самарской области, где мастер Ладейной верфи Илья Инюткин показал им, как строились настоящие древнерусские ладьи. Ребята научились делать заклепки из меди, а также узнали, как выполняется клинкерная обшивка борта.

В свободное от учебы время юные моряки посетили ладью «Змей Горыныч» и плавали по реке Уса на ладье «Надежда». В этом деле им помогла подготовка в парусном клубе.

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