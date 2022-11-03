В Нурлате установили первый в Татарстане памятник мира и доброты

Такие объекты есть во многих странах мира. Фото: Администрация Нурлатского района

В Нурлате установили первый в Татарстане памятник, символизирующий мир и доброту, который назвали «Одуванчик». Автором данного проекта является президент Международной академии доброты Григорий Потоцкий.

По его словам, такие памятники есть во многих странах мира, а теперь будут и в России. В течение нескольких лет планируется установить по всей стране около ста похожих скульптур.

Эту идею высоко оценили в том числе жители микрорайона Яшлек, где установлен памятник. Прикоснувшись к памятнику, можно передать импульс любви и добра близким, считают они.

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