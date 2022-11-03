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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:27

По решению суда в казанском поселке Салмачи закроют аэродром

Помимо прочего, объект не был зарегистрирован в Росавиации
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
«Вишневка» может снова возобновить работу, если исправит все нарушения.

«Вишневка» может снова возобновить работу, если исправит все нарушения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Казани удовлетворил иск о закрытии аэродрома «Вишневка» в поселке Салмачи. Все дело в том, что посадочная площадка там была расположена на территории, предназначенной для ведения фермерского хозяйства. Кроме того, объект не был зарегистрирован в Росавиации.

Все это создавало угрозу безопасности жизни и здоровью людей во время полетов, говорят в Приволжской транспортной прокуратуре.

Аэродром может снова возобновить работу, если исправит все нарушения.

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