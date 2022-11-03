В Татарстане осудили 17 участников казанской ОПГ «Третья коробка»

Свою вину никто из осужденных не признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Верховный суд Татарстана огласил приговор 17 участникам казанской ОПГ «Третья коробка» («Третьевские»). Мужчины в возрасте от 23 до 38 лет в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в вымогательстве, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном обороте оружия и боеприпасов, разбое и покушении на незаконный сбыт наркотиков. Эти преступления происходили в городе в период с 2014 по 2019 год.

Установлено, что члены ОПГ вымогали деньги у предпринимателей. Тех, кто не соглашался платить, они запугивали. Им поджигали автомобили и павильоны, у них похищали товары.

Кроме того, подсудимые заставили мужчину заплатить 100 тысяч рублей за то, чтобы выйти из их преступной группы.

Также злоумышленники обстреляли автомобиль, желая похитить пять миллионов рублей. Получить деньги им так и не удалось, так как стекла машины были бронированными.

Что касается запрещенных веществ, то за них наказали только одного из подсудимых. В 2019 году мужчина приобрел наркотики в Самаре и привез их в Казань, по пути спрятав девять свертков в Набережных Челнах. При задержании у мужчины нашли пять свертков.

В итоге 14 членов ОПГ приговорили к срокам от 2 до 13 лет в колониях строгого и особого режимов. Еще трое мужчин получили от одного до двух лет лишения свободы условно с такими же испытательными сроками.

- Помимо этого, организатору и двоим соучастникам назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей каждому, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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