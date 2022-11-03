Поезд Деда Мороза приедет в Казань 5 декабря

Маршрут поезда включает в себя 130 городов Транссиба, БАМа, Центральной России и Севера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поезд Деда Мороза прибудет на железнодорожный вокзал Казани 5 декабря. В этот день там состоится бесплатная праздничная программа с аниматорами и конкурсами, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Отметим, что новогодний волшебник отправился в путешествие по России 22 октября. Его маршрут включает в себя вокзалы 130 населенных пунктов России. Поезд, на котором передвигается Дед Мороз, оформлен в праздничном стиле и включает в себя передвижную резиденцию волшебника.

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