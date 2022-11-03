С начала 2022 года в Казани на зарплаты бюджетникам направили более 17,3 миллиарда рублей

Всего в Казани числятся 36,9 тысячи работников муниципальных учреждений. Фото: Олег ЗОЛОТО

В столице Татарстана за девять месяцев 2022 года на оплату труда работников муниципальных учреждений с учетом страховых взносов направили 16,3 миллиарда рублей. Еще 1,098 миллиарда ушло на зарплату муниципальных служащих. Соответствующие данные опубликованы в сборнике документов и правовых актов.

Согласно им, в Казани всего числятся 36,9 тысячи работников муниципальных учреждений. Так, в среднем затраты на одного сотрудника за девять месяцев составили 441,7 тысячи рублей или 49 тысяч рублей в месяц. В свою очередь муниципальных служащих в городе сейчас насчитывается 1 628 человек.

Напомним, бюджетникам Татарстана решили повысить оклады на 6%. Это касается руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram