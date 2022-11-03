В Йошкар-Оле начали тестировать систему интеллектуального объявления остановок

Наклейку «Экскурсии с Алисой» с QR-кодом можно найти в салоне. Фото: Администрация Йошкар-Олы

В Йошкар-Оле начали пилотное тестирование системы интеллектуального объявления остановок. Ее установили на самом длинном троллейбусном маршруте - маршруте №8, сообщает администрация города.

Особенностью данной системы является то, что с помощью голосового помощника пассажиры узнают не только об остановках, но и о важных объектах, расположенных рядом. Помимо этого, действует «Экскурсия на троллейбусе», с помощью которой можно познакомиться с достопримечательностями города.

Чтобы воспользоваться системой нужно включить голосового помощника Алису и находиться в троллейбусе. Наклейку «Экскурсии с Алисой» с QR-кодом можно найти в салоне.

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