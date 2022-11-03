Горсуд Набережных Челнов восстановил на работе учителя истории Раушана Валиуллина

Действия работодателя признаны незаконными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Набережных Челнов добился восстановления на работе учителя истории Раушана Валиуллина. Действия руководства школы №24 признаны незаконными.

История следующая. 7 июня работодатель сообщил Валиуллину, что условия в его трудовом договоре будут изменены и оформлены дополнительным соглашением ближе к осени. 1 сентября преподавателю предложили подписать документ, но тот отказался, за что его и уволили.

- Частью 2 ст.74 ТК РФ предусмотрено, что о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено данным кодексом. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу, - отметили в суде.

Ничего из этого работодатель не сделал, а потому суд признал приказ об увольнении Валиуллина незаконным.

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