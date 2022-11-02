Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани может стать дороже

Главным в определении стоимости проезда по М12 является возможность вернуть инвестиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стоимость проезда по трассе М12 от Москвы до Казани будет зависеть от себестоимости строительства дороги. В связи с этим есть вероятность его подорожания. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, в 2021 году произошли сразу несколько неприятных вещей: рост курса доллара, ограничения в связи с пандемией и подорожание стройматериалов. Все это привело к дополнительным расходам, которые надо восполнить и установить такие цены на проезд по трассе М-12, чтобы можно было вернуть вложенные в проект инвестиции.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда легковушек по скоростной трассе М-12 «Москва - Казань» составит три тысячи рублей. При этом говорилось о скидках для водителей, которые будут ездить по этой дороге регулярно.

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