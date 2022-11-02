На премьеру фильма «По-мужски» в Казань приедет Антон Лапенко

На широкий экран лента выйдет 10 ноября.

10 ноября в Казани состоится премьера фильма «По-мужски», в котором снялся Антон Лапенко. К слову, он лично будет присутствовать на мероприятии. Вместе с исполнительницей другой главной роли Екатериной Щербаковой они обсудят, как проходил процесс работы, и какой в итоге получилась лента.

«По-мужски» - триллер и драма о 35-летнем Глебе. С одной стороны, он - образцовый успешный мужчина: красавица-жена, собственный бизнес, новый загородный дом. Однако после того как герой не находит в себе смелость разобраться с пьяным соседом, ударившим жену, его идеальная жизнь круто меняется.

Премьера фильма состоится в кинотеатре Киномакс-IMAX в ТЦ KazanMall. Билеты уже в продаже.

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