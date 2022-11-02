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НовостиЗдоровье2 ноября 2022 11:32

За сутки в Татарстане выявили 135 новых случаев COVID-19

Госпитализация потребовалась 44 зараженным
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к вирусу составляет 3,9%.

Фото: Евгения ГУСЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 135 новых случаев COVID-19, госпитализировали 44 зараженных и выписали 217 переболевших вирусом человек. Такие цифры в среду, 2 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 187 735 человек, 184 437 из которых выздоровели, а 2 005 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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