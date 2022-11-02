В Набережных Челнах мобилизованных и добровольцев освободят от налога на имущество

Решение о полном освобождение от уплаты налога единогласно приняли депутаты Набережных Челнов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Мобилизованных и добровольцев из Набережных Челнов, участвующих в спецоперации, и членов их семей освободят от налога на имущество. Соответствующее решение приняли депутаты Городского Совета на XVII заседании.

Так, полное освобождение от уплаты будет действовать в отношении только одного объекта налогообложения по земле и имуществу за 2021 год. Это квартира, дачный участок или земля.

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