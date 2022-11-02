Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 8:22

Жителям одной из многоэтажек Казани отключили лифт из-за долгов управляющей компании

Прокуратура посчитала подобное незаконным
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В отношении руководителя ООО «Движение» внесли представление об устранении нарушений.

В отношении руководителя ООО «Движение» внесли представление об устранении нарушений.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Приволжского района Казани выяснила, что в доме №18 по улице Агрономическая без предупреждения и незаконно отключили лифты. Как оказалось, обслуживающая их организация «Движение» сделала это из-за долгов управляющей компании «Гранит». Последняя находится в стадии банкротства.

- По закону взыскание долгов за обслуживание лифтов с управляющей компании должно осуществляться в рамках конкурсных процедур, поэтому их отключение обслуживающей организацией является неправомерным, - говорят в надзорном ведомстве.

На данный момент работа лифтов в доме возобновлена. В отношении руководителя ООО «Движение» внесено представление о привлечении виновных к ответственности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram