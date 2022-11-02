С начала года вандалы сломали 30 кнопок вызова зеленого сигнала светофора в Казани

В отношении злоумышленников могут быть возбуждены уголовные дела. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала текущего года в Казани были выведены из строя 30 сенсорных кнопок вызова зеленого сигнала светофора. Это дело рук вандалов, которые разбивают или поджигают устройства, говорят в Комитете по транспорту города.

Последние кнопки были испорчены осенью на улицах Болотникова, Серова, Космонавтов и Горьковское шоссе, а также на проспекте Ибрагимова.

Работы по восстановлению устройств выполняют сотрудники МКУ «АСУДД». Злоумышленников ищут. В отношении них могут быть возбуждены уголовные дела.

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