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НовостиОбщество2 ноября 2022 7:01

С начала года вандалы сломали 30 кнопок вызова зеленого сигнала светофора в Казани

Устройства разбивают или поджигают
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В отношении злоумышленников могут быть возбуждены уголовные дела.

В отношении злоумышленников могут быть возбуждены уголовные дела.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала текущего года в Казани были выведены из строя 30 сенсорных кнопок вызова зеленого сигнала светофора. Это дело рук вандалов, которые разбивают или поджигают устройства, говорят в Комитете по транспорту города.

Последние кнопки были испорчены осенью на улицах Болотникова, Серова, Космонавтов и Горьковское шоссе, а также на проспекте Ибрагимова.

Работы по восстановлению устройств выполняют сотрудники МКУ «АСУДД». Злоумышленников ищут. В отношении них могут быть возбуждены уголовные дела.

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