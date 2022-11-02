В Набережных Челнах «КАМАЗ» обыграл «Енисей» со счетом 2:0

2 ноября «КАМАЗ» сыграет с победителем пары «Уфа» - «Динамо». Фото: fckamaz.ru

Во вторник, 1 октября, в Набережных Челнах в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России встретились футбольные команды «КАМАЗ» и «Енисей». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В первом тайме счет открыл набережночелнинский нападающий Захар Тарасенко. На 58-й минуте еще один гол команде принес нападающий Асланбек Сикоев.

Отметим, 2 ноября «КАМАЗ» в следующем раунде Пути регионов сыграет с победителем пары «Уфа» - «Динамо».

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