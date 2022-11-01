Военком Татарстана сообщил, что срочников не отправят в зону спецоперации

Из республики планируется отправить на службу порядка трех тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Призывников из Татарстана не будут привлекать к участию в спецоперации, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и направлены домой, сообщил «Татар-информу» военный комиссар республики Сергей Погодин.

Отметим, что 1 ноября в России начался осенний призыв 2022. Из Татарстана на службу планируется отправить порядка трех тысяч человек. К работе в республике уже приступили 49 призывных комиссий.

Отправка в войска начнется уже в первой декаде месяца.

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