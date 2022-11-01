Минниханов отметил важность празднования 1100-летия принятия ислама в Татарстане

Все это глава региона сказал на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией имело исключительное значение для всей России и Татарстана, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на итоговом заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника.

По его словам, важность события отразилась в проведенных мероприятиях: пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», международном экономическом саммите «KazanSummit», Казанском глобальном молодежном саммите, программе «Изге Болгар жыены» - «Священное место Болгар», а также установке памятного камня на месте возведения Соборной мечети Казани.

- Проведение юбилейных мероприятий дало старт реализации многих перспективных республиканских, общероссийских и международных проектов. Одним из свидетельств признания достижений Татарстана стало присвоение Казани статуса Молодёжной столицы ОИС-2022, - заключил глава республики.

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