Ансамбль из Марий Эл выступил на высоте двух тысяч метров над уровнем моря

Артисты выступили в окружении лугов, холмов, старинных аулов и крепостей. Фото: Администрация Йошкар-Олы

Марийский ансамбль бального танца «Дебют» выступил на горном плато Кавказа. Его участники приняли участие в фестивале «Многоликий Кавказ», который проходил с 20 по 28 октября, сообщает администрация Йошкар-Олы.

Артисты выступили в горах на высоте 1700-2000 метров над уровнем моря. Вокруг них были старинные аулы, крепости, луга и поля, а также водопад Тобот.

«Дебют» провел шесть дней в Дагестане, объехал все его достопримичательности и отведал местную кухню, а также вдохновился духом национальной культуры, отметила руководитель ансамбля Анна Соколова.

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