Вдоль новой дороги в Набережных Челнах высадят яблоневую аллею

В данное время посадку деревьев согласовывают с сетевыми компаниями. Фото: Евгения ГУСЕВА

На разделительной полосе обновленной дороги по улице Гостева в Набережных Челнах собираются посадить яблони. В данное время власти города согласовывают эту идею с сетевыми компаниями. Как только они получат разрешение, в татарстанском автограде появится еще одна цветущая аллея, как на проспекте Мира.

Отметим, что реконструкция улицы Гостева началась в 2021 году. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение там было возобновлено 30 августа, но благоустройство территории у дороги все еще продолжается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram