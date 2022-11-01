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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:40

Вдоль новой дороги в Набережных Челнах высадят яблоневую аллею

Она появится на разделительной полосе по улице Гостева
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В данное время посадку деревьев согласовывают с сетевыми компаниями.

В данное время посадку деревьев согласовывают с сетевыми компаниями.

Фото: Евгения ГУСЕВА

На разделительной полосе обновленной дороги по улице Гостева в Набережных Челнах собираются посадить яблони. В данное время власти города согласовывают эту идею с сетевыми компаниями. Как только они получат разрешение, в татарстанском автограде появится еще одна цветущая аллея, как на проспекте Мира.

Отметим, что реконструкция улицы Гостева началась в 2021 году. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Движение там было возобновлено 30 августа, но благоустройство территории у дороги все еще продолжается.

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