Власти Татарстана уточнили порядок получения единовременной выплаты бойцам батальонов «Алга» и «Тимер»

Речь идет об основной сумме единовременной выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этот понедельник, 31 октября, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об уточнении порядка получения бойцами именных батальонов «Алга» и «Тимер» единовременной выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Эту сумму татарстанские добровольцы должны получить из бюджета республики после начала прохождения службы в зоне проведения спецоперации. При этом не только на территории ДНР и ЛНР, но и на территории российских Херсонской и Запорожской областей, а также на территории Украины.

Напомним, что добровольцам именных батальонов «Алга» и «Тимер», которые были сформированы в Татарстане, местные власти обязались выплатить по 360 тысяч рублей каждому. Данную сумму бойцы получают по частям. Первая выплата производится после их появления в списках служащих воинской части.

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