В Казани шестерых сотрудников сотовых салонов отдали под суд за привязку левых банковских карт к номерам абонентов

Деньги абонентов обналичил и положил себе в карман организатор преступной схемы, которого в этот момент уже судят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершено расследование уголовного дела шестерых жителей Казани в возрасте от 22 до 30 лет. В зависимости от сыгранной роли их обвиняют в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, в том числе, содержащейся в критической информационной инфраструктуре России, сообщает прокуратура Татарстана.

- Все фигуранты этого дела уже признали свою вину. Кто-то полностью, а кто-то частично. В скором времени все материалы по ним будут направлены на рассмотрение в суд, - также отметили в надзорном ведомстве.

Как полагает следствие, в 2020 году два руководителя и три специалиста салонов сотовой связи исполнили просьбу своего бывшего коллеги, без ведома абонентов привязав их телефонные номера к банковским картам. Последние на теневых форумах в интернете купил организатор преступной схемы. Как только люди пополняли счет за связь, злоумышленник обналичивал эти деньги через указанные карты. Таким образом ему удалось положить к себе в карман около 200 тысяч рублей. Его, кстати, уже судят. Дело в отношении его было выделено в отдельное производство.

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