В Казани установят свыше одной тысячи новых камер видеонаблюдения

Установка камер видеонаблюдения проводится в рамках программы "Безопасный город" и "Безопасный двор". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани планируется установить еще 1 134 камеры видеонаблюдения для обеспечения общественного порядка. На 31 октября этими устройствами охвачено более 50% жилого сектора, парки и скверы города, мообщил на "деловом понедельнике" начальник Управления МВД по Казани Надир Закиров.

Так, в городе уже функционирует более 21 тысячи камер видеонаблюдения. Благодаря им раскрыто 642 преступления и зарегистрировано 876 административных правонарушений. Также огромную работу по обеспечению безопасности выполняют добровольные народные дружины. При их участии было раскрыто восемь преступлений и пресечено 90 административных нарушений.

Отметим, установка камер видеонаблюдения проводится в рамках программы "Безопасный город" и "Безопасный двор".

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