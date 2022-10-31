Новым генеральным директором казанского IT-парка назначен Руслан Власов

IT-парк – площадка для развития отрасли информационных и коммуникационных технологий. Фото: пресс-служба IT-парка.

Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин назначил нового гендиректора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк». Им стал Руслан Власов, который c 2020 года занимал должность исполнительного директора. Под его руководством будут находиться сразу три точки: две в Казани и одна в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба учреждения.

Отметим, что Власов работает в IT-парке с 2011 года. Он также руководил масштабным проектом по строительству нового IT-парка имени Башира Рамеева в Казани в 2022 году.

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