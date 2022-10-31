За сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 140 человек

С начала пандемии в республике подтвердилось 187 465 случаев болезни. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 140 новых случаев COVID-19, госпитализировали 11 зараженных и выписали 52 переболевших вирусом человек. Такие цифры в понедельник, 31 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 187 465 человек, 184 012 из которых выздоровели, а две тысячи - скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 на данный момент составляет 3,9%.

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