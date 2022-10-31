На ремонт дорог и дворов в Казани в 2022 году потратили 25,6 миллиарда рублей

Из них 2,5 миллиарда рублей ушли на реализацию программы "Наш двор". Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На развитие дорожных сетей и благоустройства дворов в Казани в текущем году потратили 25,6 миллиарда рублей. Об этом в ходе "Делового понедельника" сообщил заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

По словам Куляжева, 16,7 миллиарда рублей ушло на реконструкцию и строительство дорог, 6,4 миллиарда рублей - на ремонт дорожно-уличной сети, а 2,5 миллиарда рублей - на реализацию программы "Наш двор". Общая площадь работ составила около двух миллионов квадратных метров.

Напомним, в Казани строительство велодорожки по Кремлевской дамбе оценили в 317 миллионов рублей. Объект должен быть сдан к 28 июля 2023 года.

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