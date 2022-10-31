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НовостиОбщество31 октября 2022 9:19

На ремонт дорог и дворов в Казани в 2022 году потратили 25,6 миллиарда рублей

Общая площадь работ составила около двух миллионов квадратных метров
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Из них 2,5 миллиарда рублей ушли на реализацию программы "Наш двор".

Из них 2,5 миллиарда рублей ушли на реализацию программы "Наш двор".

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На развитие дорожных сетей и благоустройства дворов в Казани в текущем году потратили 25,6 миллиарда рублей. Об этом в ходе "Делового понедельника" сообщил заместитель руководителя Исполкома города Игорь Куляжев.

По словам Куляжева, 16,7 миллиарда рублей ушло на реконструкцию и строительство дорог, 6,4 миллиарда рублей - на ремонт дорожно-уличной сети, а 2,5 миллиарда рублей - на реализацию программы "Наш двор". Общая площадь работ составила около двух миллионов квадратных метров.

Напомним, в Казани строительство велодорожки по Кремлевской дамбе оценили в 317 миллионов рублей. Объект должен быть сдан к 28 июля 2023 года.

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