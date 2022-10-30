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НовостиПроисшествия30 октября 2022 10:32

В результате ДТП с фурой на трассе в Чувашии пострадал 7-летний мальчик

Его отец также получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен домой
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Авария произошла на 659 километре автодороги М-7 «Москва-Уфа». Фото: МВД по Чувашии

Авария произошла на 659 километре автодороги М-7 «Москва-Уфа». Фото: МВД по Чувашии

Около 16:30 в субботу, 29 октября, на 659 километре автодороги М-7 «Москва-Уфа» в Чебоксарском районе столкнулись автомобили Scania с полуприцепом и Opel Zafira. По предварительным данным, 59-летний водитель фуры не выбрал безопасную дистанцию и врезался в компактвэн сзади.

В результате ДТП пострадали 42-летний водитель автомобиля Opel и его семилетний сын - жители Новочебоксарска. Мужчина после оказания медпомощи был отпущен домой, а вот мальчика пришлось госпитализировать.

- Оба участника аварии освидетельствованы, состояние опьянения не установлено, - сообщают в МВД по Чувашии.

Отец и сын находились в автомобиле Opel Zafira. Фото: МВД по Чувашии

Отец и сын находились в автомобиле Opel Zafira. Фото: МВД по Чувашии

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