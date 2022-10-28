Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 15:37

В Казани студентов хотят отправить работать вместо мобилизованных аграриев

С соответствующей просьбой к образовательным учреждениям обратилось Минсельхоз Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Речь идет об обычной производственной практике для учащихся профильных заведений.

Речь идет об обычной производственной практике для учащихся профильных заведений.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У казанских аграрного университета и ветеринарной академии Минсельхоз Татарстана запросил списки студентов, которые будут работать в хозяйствах во время посевной при отсутствии мобилизованных аграриев.

Правда, речь здесь идет о простой производственной практике учащихся указанных образовательных учреждений, сообщает «Коммерсантъ».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram