В Казани студентов хотят отправить работать вместо мобилизованных аграриев

Речь идет об обычной производственной практике для учащихся профильных заведений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У казанских аграрного университета и ветеринарной академии Минсельхоз Татарстана запросил списки студентов, которые будут работать в хозяйствах во время посевной при отсутствии мобилизованных аграриев.

Правда, речь здесь идет о простой производственной практике учащихся указанных образовательных учреждений, сообщает «Коммерсантъ».

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