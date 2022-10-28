Число выявленных в Татарстане случаев COVID-19 перевалило за 187 тысяч

За минувшие сутки вирус в регионе подтвердился у 142 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Татарстане выявили 142 новых случая COVID-19, госпитализировали 27 зараженных и выписали 198 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 29 октября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 187 043 человек, 183 551 из которых выздоровел, а две тысячи – скончались. Коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 по последним данным составляет 3,9%.

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