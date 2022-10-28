Сложнее всего горожанам найти препарат широкого спектра «Амоксиклав». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В аптеках Казани наблюдается острая нехватка антибиотиков. Сложнее всего горожанам найти препарат широкого спектра «Амоксиклав».

Есть предположение, что причинами этого являются сезонный спрос и активные закупки для формирования аптечек мобилизованных. Однако фармацевты говорят иначе. По их словам, это связано с импортозависимостью и уменьшением поставок. Спрос на подобные препараты всегда держится на одном уровне и резкого скачка в продажах в последнее время не происходило, уверяют в аптеках.

Отметим, что на данный момент в обороте на российском рынке находятся более пяти миллионов упаковок «Амоксиклава», сообщает Inkazan.

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