Житель Йошкар-Олы на 18-летие сына подарил ему алименты на 779 тысяч рублей

При всем этом мужчину нельзя было назвать злостным неплатильщиком. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

43-летний житель Йошкар-Олы после развода остался в городе, а его бывшая супруга вместе с сыном уехала жить в Москву. Несмотря на то, что мужчина не контактировал с мальчиком долгое время, алименты он все же был обязан платить.

Но с этим у него как-то не складывалось. Особенно в последние пару лет, когда у мужчины не было постоянного места работы. Найти деньги на алименты не помогал запрет от приставов на пересечение границы России, ни арест счетов.

Но когда судебные исполнители в очередной раз позвонили, чтобы напомнить о долге, сообщили жителю Йошкар-Олы, что его сыну вот-вот исполнится 18 лет, мужчина как будто очнулся.

Он тут же явился на прием к приставам, получил от них требование об уплате долга, тут же его погасил, сделав, таким образом, подарок сыну на совершеннолетие.

- На депозит отделения поступило 779 тысяч рублей, остальная часть алиментных платежей удержана из заработной платы должника, - сообщили в УФССП Марий Эл.

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