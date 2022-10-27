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Общество27 октября 2022 14:31

В Набережных Челнах начнут производить ячеистый бетон и брусчатку

Они будут различных форм, размеров и фактур
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Благодаря проекту по производству ячеистого бетона и брусчатки появятся дополнительно 100 новых рабочих мест.

Благодаря проекту по производству ячеистого бетона и брусчатки появятся дополнительно 100 новых рабочих мест.

Фото: скриншот

В Набережных Челнах будут производить блоки из ячеистого бетона марки D500, брусчатку различных форм, размеров и фактур. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По словам градоначальника, 27 октября было согласовано два проекта, которые войдут в число резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Набережные Челны". Компании займутся строительством современных производств. Благодаря проекту в городе появятся 100 новых рабочих мест.

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